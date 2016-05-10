Emre Belözoğlu'nun gol sevinci Fenerbahçelileri kızdırdı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında performansı en çok merak edilen isim Emre Belözoğlu idi. Yıllarca kaptanlığını yaptığı sarı lacivertli takımdan sezon başı ayrılan tecrübeli futbolcu, karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Son derece başarılı bir oyun sergileyen Emre, 59. dakikada yerini Hakan Özmert'e bıraktı. Maçın kalan bölümünü kenarda izleyen Emre Belözoğlu, Edin Visca'nın skoru 2-0 yapan golünden sonra yedek kulübesinden çıkarak tribünleri selamladı.

Emre Belözoğlu’nun tavrı, sosyal medyada taraftarlardan tepki gördü.