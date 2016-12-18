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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Trabzonspor taraftarına tepki: Yarın bir gün bunlara hakkımı helal etmeyeceğim

"Aferin, aynen böyle devam edin"

18 Aralık 2016 12:20

Emre Belözoğlu kendisine küfür eden Trabzonspor taraftarı için sert açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının öncesinde sahaya ısınmaya çıkıldığı esnada bordo mavili taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine bağırınca tecrübeli futbolcu da tribünlere asker selamı vererek, "Hepinize bravo. Aferin. Aynen böyle devam edin" diye karşılık verdi.

Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sizler ülke için mi buraya geliyorsunuz, Emre Belözoğlu'na küfretmek için mi geliyorsunuz? Trabzon bunu hak etmiyor. Maçtan önce sahaya çıktığımızda önce 'Allah, bismillah, Allahuekber', sonra bana ana avrat küfürler. Yakışıyor mu?"

"Ülke nerelerden çıkıyor, oynamak bile istemiyoruz, yakışıyor mu? Emre Belözoğlu'na küfür için mi geliyorsunuz?"

"Trabzon bu değil. Trabzon dediğin yer, ülkenin en milliyetçi insanlarının, sporcuların, politikacıların yetiştiği yer."

"Yarın bir gün bunlara hakkımı helal etmeyeceğim. Bunlar benim helalliğimi almadan zaman geçiremeyecekler."

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