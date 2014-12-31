Emre Belözoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Hocalar da bu işe başladıysa, vah, vah, vah...

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca’nın, Beşiktaş’ın yıldızı Demba Ba’nın attığı goller sonrası sevincinde secdeye varmasıyla ilgili sarfettiği "Böyle rastgele secde olmaz. Bu caiz değil, günahtır" sözlerine ilişkin olarak, "Hocalar da bu işe başladıysa, vah, vah, vah" diye konuştu.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Demba Ba’nın günah işlediğini ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözlerine bir çok kişi yorum yaparken merak edilen konulardan biri de aynı sevinci yaşayan Fenerbahçekaptanı Emre Belözoğlu’nun söyleyecekleriydi. Emre, bu durumun normal olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Namaz kılmıyoruz. Sadece golün şükrü için secde yapıyoruz. Golün ardından Allah’a en yakın olduğumuz an. Günaha girmediğimi biliyorum. Ama tabi ki hocalar bu durumu bize göre çok daha iyi bilir. Hocalar da bu işe başladıysa, vah, vah, vah..."

Emre ve Sow attığı gollerden sonra secdeye giden isimlerden biri.