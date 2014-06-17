Emre Belözoğlu'na ırkçı söylemden hapis cezası

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzonspor'da o dönem forma giyen Fildişili Didier Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle, hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Emre Belözoğlu, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 17.Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Emre Belözoğlu'nun vukuatları

Belözoğlu’nun avukatı müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep ederken, Zokora’nın avukatı ise “internetten ‘Emre Belözoğlu vukuatları’ diye tarandığında karşımıza 130 bin sonuç çıkıyor. Belözoğlu verdiği bir röportajda Kendisinde öfke kontrolü yaşadığını ve bu konuda da tedavi gördüğünü kabul etti. Belözoğlu, maçın hemen akabinde telefonla katıldığı bir televizyon programında dava konusu olayı kabul etmiş, ancak ertesi gün yaptığı basın toplantısında bu beyanından dönmüştür Bilirkişi raporlarına göre sözün sarf edildiği sabit. Irkçılık ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme hakimi, Emre Belözoğlu’nun spor alanında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözetilerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Belözoğlu’nun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirerek cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, bilirkişi ve davetiye giderlerinin de Belözoğlu tarafından ödenmesine karar verdi.