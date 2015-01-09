Emre Belözoğlu'dan bankaya 44 bin TL'lik komisyon davası

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, bir bankayla davalık oldu. Davanın nedeni, milli futbolcudan kredi kullanımı nedeniyle alınan 44 bin TL'lik masraf.

Belözoğlu, 6 Ekim 2006’da bir bankanın Osmanbey şubesinden bireysel kredi kullandı. Belözoğlu’dan, komisyon adı altında 44 bin 841 lira masraf alındı.



Milli futbolcu, 28 Ağustos 2014’te komisyon masrafının hangi hizmete ilişkin kendisinden tahsil edildiğini sordu.

Banka yanıt vermeyince, Belözoğlu da tüketici mahkemesine başvurarak bankanın aldığı komisyon masrafını faiziyle birlikte geri istedi.

Mahkeme, ara kararında davalı bankanın delillerini sunmasını istedi.