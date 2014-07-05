‘Emre Belözoğlu, Zokora'yı teninin renginden dolayı aşağıladı’

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun Trabzonsporlu Didier Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ve "Spor alanında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözetilerek hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Kararda, Emre Belözoğlu’nun Didier Zokora’yı teninin renginden dolayı aşağıladığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 7 sayfalık gerekçeli kararda bilirkişi raporlarına, iddianameye, sanık Emre Belözoğlu ve müşteki Didier Zokora'nın ifadelerine yer verildi.

Zokora'nın her aşamada Belözoğlu tarafından kendisine "n...o" denildiğini ifade ettiği gerekçeli kararda, "Bilirkişi raporlarının birinde sanığın "f...g.n...o." dediği belirtilmiş, 2. raporda ise 'N' ile başlayıp 'O' ile biten söyleniş süresi dikkate alındığında iki heceli ve maç sırasında sanık ile müşteki arasında gelişen olayın boyutu da dikkate alındığında söylenebilecek başka hakaret içeren İngilizce bir sözcük sözlüklerde bulunmamaktadır" denildi.

‘Müştekiye 'F...G. N...O.' dediği kabul olunmuştur’

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun olaydan sonra bir televizyon programına telefonla katılıp, "O da bana kötü sözler söyledi. Benim de ağzımdan çok kötü sözler çıkmış olabilir. Söylemiş olduğu kelimeyi de sarf etmiş olabilirim. Bunu da kabul ediyorum. Aptalca bir kelimeydi...." şeklinde konuştuğu ifade edilen kararda, "Sanığın maçın hemen bitiminde olayın sıcağı sıcağına televizyondaki yayına katılarak söylediği sözler kaçamaklı ikrar mahiyetindedir. İddia ettiği gibi söylememiş olsa maç akabinde canlı yayında 'Ben n...o demedim' diyerek açıkça belirtmesi gerekirdi. İddia, müştekinin istikrarlı beyanları bilirkişi rapor içerikleri ve sanığın kaçamaklı ikrarı ile sanığın müştekiye 'f...g. n...o.' dediği kabul olunmuştur" cümlelerine yer verildi.

Hakim, dünyadaki 'ırkçılık' cezalarını örnek gösterdi

UEFA ve dünyadaki diğer futbol federasyonlarının 'ırkçılık' ile ilgili uygulamalarından da örnekler veren mahkeme hakimi gerekçeli kararında, "Zenci bir oyuncunun taç atışı sırasında saha kenarına geldiğinde oyuncuya muz atılması, maymun taklidi yapılması ırkçılık olarak kabul edilerek ağır cezalar verilmiştir. Örneğin UEFA Tahkim Kurulu 2004 yılında Lazio-Partizan maçında Lazio taraftarının Partizan'ın siyahi oyuncusu Boya aleyhine top bu oyuncuya geldiğinde sürekli olarak 'Hu Hu Hu Hu' şeklinde tezahurat yapmalarını ırkçılık olarak kabul etmiş ve Lazio takımına bir maç seyircisiz oynama cezası vermiştir. 2009 yılında da Belçika'nın Anderlecht takımı oyuncusu Jelle Van Damme'nin Standard Liege'nin zenci oyuncusu Oguchi Onyewu'ya 'pis maymun' demesi ırkçılık kabul edilip bir sezon ihraç kararı verilmiştir" sözlerine yer verdi.

‘N...O. lafının aşağılayıcı anlamda zenci anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır’

İngilizce konuşulan ülkelerde günlük dilde "n...o." kelimesinin aşağılama anlamında 'zenci' kelimesi karşılığında kullanıldığı ifade edilen gerekçeli kararda, "İngiliz takımı Liverpool'un oyuncusu Luis Suarez'e yine İngiliz takımı M.United oyuncusu Patrice Evra'ya zenci anlamına gelen 'negrito' kelimesini söylediği ve bu şekilde ırkçılık yaptığı için İngiliz Futbol Federasyonunca ceza verilmiştir. Bu uygulamadan da 'n...o.' lafının aşağılayıcı anlamda zenci anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır" denildi.

‘Teninin renginden dolayı aşağılamak ve rencide etmek amacıyla söyledi’

"Belözoğlu'nun Zokora'ya teninin rengini hedef alarak teninin renginden dolayı aşağılamak ve rencide etmek amacı ile bu lafı söylediği kabul olunmuştur" ifadelerinin yer aldığı gerekçeli kararda Emre Belözoğlu'nun, "Spor alanında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözetilerek hakaret suçunu" işlediği gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Belözoğlu'nun 2 ay 15 günlük hapis cezası daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceğine mahkemece kanaat getirildiği gerekçesiyle ertelenmişti.

2 yıla kadar hapis istemi

15 Nisan 2012'de Spor Toto Süper Final Şampiyonluk grubu maçı oynandığı esnada Belözoğlu ile Zokora arasında sözlü tartışma yaşandı. Maç bitiminde Zokora, tartışma sırasında Emre'nin kendisine "ırkçı" söylem anlamına gelen sözler sarf ettiğini iddia etti. İddianamede Emre Belözoğlu'nun 'ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle' Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu" nun 14/2. maddesi kapsamında 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenildi. Söz konusu kanun maddesi, "Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü düzenliyor.

