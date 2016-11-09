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Spor

Emre Belözoğlu: Terim ile Arda arasında ara bulucuya ihtiyaç yoktu

"Hem Arda hem de hocamız aralarında konuştular. Her ikisi de gerekli tecrübeye sahip"

09 Kasım 2016 23:18

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, hem A Milli Futbol Takımı'na tekrar çağrılan Arda Turan'la hem de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü belirterek, "Bu işin bir ara bulucuya ihtiyacı yoktu. İkisi de birbirleri için önemli insanlar." dedi.

Bağcılar Medipol Hastanesi'nde organ bağışına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla katılan Emre, burada açıklamalarda bulundu.

Eurosport'taki habere göre, basında çıkan "Fatih Terim ile Arda Turan'ın arasını Emre düzeltti" haberleriyle ilgili soruyu cevaplayan tecrübeli futbolcu şunları kaydetti:

"Gerek Fatih hoca gerek Arda bu konuyla ilgili açıklamaları yapacaklardır. Biri benim hocam. Üzerimde yıllarca emeği olan biri. Diğeri, kardeşimden ayırmadığım bir insan. Burada milli takım söz konusu. Bu dönemde ulusal birliğe çok ihtiyaç var. Hem Arda hem de hocamız aralarında konuştular. Her ikisi de gerekli tecrübeye sahip. Gerekli konuşmayı yaptılar."

Milli takım kampının devam ettiğini ve bu konuyu çok uzatmamak gerektiğini ifade eden Emre, Arda Turan'ın, Fatih Terim için çok önemli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Burada ben olmuşum ya da başkası olmuş önemli değil. Kimin aracı olduğu önemli değil. Olması gereken buydu. Ben, hem Fatih hoca hem de Arda ile görüştüm. Bu işin bir ara bulucuya ihtiyacı yoktu. Her ikisi de birbirleri için önemli insanlar. Arda bu takımın kaptanı ve sorumluluğunun bilincinde. Bundan sonra yapması gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Türkiye'de futbolun çok daha önemli konuların önüne geçebildiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, organ bağışı üzerine düzenlenen etkinlikle ilgili ise, "Bu önemli haftada, buraya organ bağışına farkındalık oluşturmak adına destek için geldik. Sağlığımız yerindeyken insanlarda biraz farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Sağlıklıyken hayatın değerinin farkında olabileceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

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