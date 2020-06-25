Emre Belözoğlu şimdi de Oğulcan Çağlayan'ın peşine düştü!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Emre Belözoğlu'nun transferi için aradığı genç futbolcu, "Ben Galatasaray ile anlaştım" yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ile alakalı yapacağı değişiklik nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosunu genişletmek adına kolları sıvadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.



Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi.



Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı-kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

Oğulcan sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Fenerbahçe'nin nabız yoklama girişimine kapıyı kapatan Oğulcan Çağlayan, Rizespor'un da opsiyon hamlesine jet hızı ile yanıt verdi. Rizespor'un, Galatasaray'a transferini engellemek adına tek taraflı opsiyon maddesini devreye soktuğu 24 yaşındaki futbolcu kendisinin bilgisi ve haberi olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesinin devreye sokulması üzerine avukatları aracılığı ile resmi başvurusunu yaptı.



Bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği ve sezon sonunda Rizespor ile fesihin gerçekleşeceği bilgisi Oğulcan Çağlayan'a iletildiği öğrenildi.