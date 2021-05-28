Emre Belözoğlu, savunmadan 3 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe'de savunmada 6 oyuncunun bulunmasıyla sebebiyle en az 3'üyle yolların ayrılması planlanıyor.

Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai’li kadroda Sadık’ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak.

Hürriyet'in haberine göre; bu 3 oyuncudan Sadık’ın sözleşmesi 2022’de Lemos ve Tisserand’ın 2023 Haziran’da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak.

Szalai’nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka’nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak.



1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor.