Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk yorumu: Şansa inanmadığımı söyledim, her şey nasip kısmet; sonuna kadar devam edeceğiz

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu şampiyonluk şanslarına ilişkin olarak, "Şansa inanmadığımı söyledim, her şey nasip kısmet; sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu "Alanyaspor'u ve Çağdaş (Atan) hocayı tebrik ediyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistemde devam ediyorlar. Belki ligimizin en doğru parselizasyonuna sahip ekibi. Tekrar ediyorlar, tekrar ediyorlar. Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar istikrarlı oynamaya çalıştılar. İyi bir takım. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu "Şampiyonluk yolunda kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun birinci devresinde oyunu oturttuğumuz net dakikalar vardı. Karşımıza çıkan önemli opsiyonlarımız da oluştu. 10 kişi kalıncaya kadar bunları değerlendirseydik maçı bize daha yakın görüyordum. 10 kişi kaldığımız periyottan sonra, yine de bildiğimiz inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Takımımız adına söyleyebileceğim şey oyuncularım elinden geleni gösterdiler. 1 puan için üzgünüz. Kazanmak için gelmiştik. Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesini istiyorum. Allah'ın izniyle sonuna kadar bunu devam ettireceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

"10 kişi kalmadan önceki dönemde oyun bize dönmüştü"

10 kişi kalmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Belözoğlu "Oyunla alakalı bir plan yapıyorsunuz. Bu oyuna bazen yansıyor, bazen yansımıyor. Mevcut ikinci planımıza geçmeden 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmadan önceki dönemde oyun bize dönmüştü. 10 kişi kalmasaydık, en azından rakibe bu kadar topu vermezdik. Onların zaaflarına iyi çalışmıştık, 11'e 11 oynasaydık pozisyonlar da bulabilirdik" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruya da yanıt veren Emre Belözoğlu "Şansa inanmadığımı söyledim. Her şey nasip kısmet. Sonuna kadar devam edeceğiz. 4 tane zorlu maçımız var. Herkes birbirine saygı duymalı. Futbol çok değişken bir oyun. Futbol bir anda tersine dönebiliyor. Son 4 haftayı bu camiaya layık bir şekilde oynayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.