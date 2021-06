Emre Belözoğlu'ndan oyuncularına şampiyonluk motivasyonu

Emre Belözoğlu dünkü idmanda öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Bizim üzerimize düşen kalan 3 maçı da kazanmak. Sonrasına bakacağız. Ancak futbolda her an her şey olabilir. O yüzden inancımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler, ligde kalan 3 maça lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde giriyor. Üstelik iki takım arasındaki ikili averajda da Siyah-beyazlılar üstün. Fenerbahçe için şampiyonluk artık çok zor görünse de teknik patron Emre Belözoğlu, öğrencilerinin inançlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

Belözoğlu 2 günlük aranın ardından dün yapılan idmanda futbolcularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. 40 yaşındaki teknik adam, “Ligin son bölümüne geldik. Artık bizim üzerimize düşen, kalan 3 maçımızı da kazanmak. Üstelik bize yakışan bir oyunla bunu yapmak. Ankaragücü, Sivas ve Kayserispor ile zorlu mücadelelere çıkacağız. Bu karşılaşmalarda 9 puanı cebimize koyup, sonrasına bakacağız” diye konuştu.

"Tarihte örneği çok"

Emre Belözoğlu, “Futbolu bu kadar sevdiren şey, her an her şeyin olabilmesi. Tarihte son dakikada şampiyonlukların değiştiğine birçok kez tanık olundu. O yüzden inancımızı koruyalım, her maça finalmiş gibi hazırlanıp sezonu kayıpsız tamamlayalım” dedi.