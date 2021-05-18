Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a: Nokta atışı lazım

Büyük hayal kırıklığı yaşayan ve lig üçüncülüğüyle taraftarlarını üzen Fenerbahçe, rotayı yeni sezona çevirdi. A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, kapsamlı bir rapor hazırlatıp Başkan Ali Koç'a iletti.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre görevde kaldığı süre ve Erol Bulut dönemiyle ilgili eksileri- artıları çıkaran Emre Belözoğlu, ligin en iyi yerli futbolcularına sahip olduklarını belirtti. Takım iskeletinin yüzde 90'ını kurduğunu belirten Emre Belözoğlu, yeni transferlerle ilgili temkinli olacaklarını dile getirdi.

Gerekli bölgeye nokta atış transfer yapılmasını isteyen genç hoca, transferden sorumlu yöneticilerle hummalı bir çalışma yürüteceğini ifade etti. Belözoğlu takımda kalmasını düşündüğü isimlerin bireysel performanslarına, fiziksel durumlarına, gelişimlerine ve ne sıklıkla sakatlandıklarına hazırladığı raporda yer verdi. Sarı-lacivertlilerin hocası, kesinlikle para konuşmayacağını ve boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu vurguladı.