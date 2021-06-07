Emre Belözoğlu, kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayan Ümit Özat hakkında dava açtı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, müvekkili hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ümit Özat hakkında dava açtı.

Işıkay, yaptığı açıklamada, "Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır" dedi.

Belözoğlu'nun avukatı Işıkay, açıklamasında şunları söyledi:

"Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat'ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu’nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat'ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ümit Özat ne demişti?

Özat, Belözoğlu hakkında bir YouTube kanalında şunları söylemişti:

"15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar?

Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen Emre Belözoğlu’nun cemaate yakınlığını bilmiyor musun? FETÖ’cüyü niye VAR’da arıyorsun yok da arıyorsun önüne bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum."