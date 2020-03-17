Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe Yalçın Koşukavak'a talip oldu

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon sportif direktörlük görevine soyunması beklenen Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a talip oldu.

Ersun Yanal'ın görevi bırakmasından sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe Yönetimi, sürpriz bir şekilde Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'ın kapısını çalarak el sıkıştı.



Milliyet'in haberine göre; başkan Ali Koç'un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.



Tecrübeli ismin, lig bitine kadar Koşukavak'ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği öğrenildi.

Altay başkanı doğruladı

Bu fikre sıcak bakan Başkan Koç'un önce 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldiği, teklifine olumlu yanıt almasından sonra da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nu aradığı bildirildi.Ekmekçioğlu, Milliyet'e Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, "Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar" dedi.