Emre Belözoğlu: İnşallah 8 haftayı iyi bitireceğiz

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi taraftarlara da seslendi ve "İnşallah 8 haftayı iyi bitireceğiz. Türkiye Kupası'nı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Süper Lig'e verilen aradan sonra Kayserispor maçıyla geri dönüş hazırlığında olan ve şu anda da Riva'da kamp yapan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Gündem dışında hedeflere değinen tecrübeli kaptan Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçının önemine dikkat çekti.

"Futbol ikinc iplanda kaldı"

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları: "Futbol hayatımızın merkezi, Fenerbahçe gönlümüzdeki en büyük takım ama önceliğimiz tabii ki sağlık oldu. Futbol ikinci planda kaldı. Evimizde çalışmalara başladık, sonrasında kulübümüze konsantre olduk. Bu süreçte her insanın önceliği doğal olarak ailesi oluyor."

"Bir oyuncumuzda pozitif sonuç geldi ama sonradan negatife döndü. Kulübümüz doğru adımlar attı, Sağlık Bakanlığı iyi bilgilendirmeler yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü çok yardımcı oldu, hepsine teşekkür ederiz."