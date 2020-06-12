T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu: Futbolu bırakacağım!

12 Haziran 2020 23:40

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşması ardından yaptığı açıklamada futbolu sezon sonunda bırakacağını söyledi.

Belözoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hâlâ aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem. Oğlum biraz üzülüyor, bırakma diyor. Gençlerin de yolunu açma adına güzel olacak diye düşünüyorum. Keşke Euro 2020'ye gidip bırakıp böyle bir veda yapsaydım ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Emre Belözoğlufutbolemre belözoğlu futbolu bırakıyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24