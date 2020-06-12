Emre Belözoğlu: Futbolu bırakacağım!

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşması ardından yaptığı açıklamada futbolu sezon sonunda bırakacağını söyledi.

Belözoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hâlâ aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem. Oğlum biraz üzülüyor, bırakma diyor. Gençlerin de yolunu açma adına güzel olacak diye düşünüyorum. Keşke Euro 2020'ye gidip bırakıp böyle bir veda yapsaydım ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.