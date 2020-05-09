Emre Belözoğlu, Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izinle Isla'nın eşini Şili'den Türkiye'ye getirdi

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'yı Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Türkiye'ye getirdi.

Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

Ülkesinde dans yarışmasına katıldı

Sabah gazetesinin haberine göre; Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikâh masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti. Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı.



Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti.



Covid-19 salgını sebebiyle dans yarışması iptal edildi ve ikili arasındaki buzlar tesadüfen koronavirüs sayesinde erimişti.



Caldirola, yaşananların üstüne Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Bakanlıktan özel izin aldı

Caldirola, bu gelişmelerin ardından Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak Koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi.



Tecrübeli yıldız, Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uçuşlar yasak" cevabını alınca Şili'den Frankfurt'a bir uçuş bulundu. Bu kez Frankfurt'a özel uçak göndermek için Dışişleri'nden izin alındı.

Kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada tutulan Caldirola bu sefer de "Evime gideceğim" diyerek sorun çıkardı ancak Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı.