Emre Belözoğlu 4 hafta yok

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Emre Belözoğlu, "Tedavi sürecim 3, 4 haftamızı alacaktır" dedi.

Emre, maç sonu yaptığı açıklamada 'Ayağım iyi değil' dedikten sonra şunları söyledi; "Herhalde tedavi sürecim 3-4 haftamızı alacaktır. Saha içerisindeki serzenişim ise sahanın durumuna. Kendimi lige hazırlamak için hocama bu maçta oynamak istediğimi ifade ettim. Ancak keşke oynamasaymışım."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Emre zeminden dolayı sakatlandı. Bu kadar bakımsız saha İzmir'e yakışmıyor. Atatürk Stadı'nın zemini futbolcuların sağlığını tehdit ediyor. Emre adalesindeki problemden dolayı 2 hafta bizimle olmayabilir. Yarın MR'ı çekilecek" dedi.