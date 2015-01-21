Fenerbahçe kupada zirveyi yakaladı

Fenerbahçe, İzmir'de yaklaşık 40 bin taraftarının önünde Altınordu'yu 2-1 yendi ve grup lideri Kayserispor'la puanını eşitledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Altınordu ile İzmir'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Altınordu, maça hızlı başlayan taraf oldu... 16. dakikada sağ taraftan hareketlenen Cengiz Ünder, yerden etkili bir orta kesti. Kale sahasında topla buluşan Taha Balcı, boş durumda vuruşunu yaptı ancak son anda Mert Günok golü önledi.

Altınordu, sol tarafı ilerleyen dakikalarda da etkili kullanmaya devam etti. Erdoğan Yeşilyurt, 27. dakikada sol çaprazdan Fenerbahçe ceza sahasına girdi ve sert vurdu. Ancak bu pozisyonda da kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Ev sahibi Altınordu, mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde daha istekli olsa da 33. dakikada Fenerbahçe'den güzel bir organizasyon sonucunda gol geldi. Orta sahada topla buluşan Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına hareketlenen Mehmet Topuz'a adrese teslim bir pas attı. Topla buluşan Mehmet Topuz da sert bir vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra Altınordu, oyundaki etkinliğini kaybetti. Fenerbahçe, devrenin son dakikalarına kadar daha fazla topa sahip olurken, bir yandan Sarı-lacivertliler 2. golü de aradı. Ancak devrenin son bölümünde Taha Balcı önderliğinde Altınordu'nun atakları tehlike yarattı. 45+2'inci dakikada Serkan Göksü'nun pasıyla karşı karşıya kalan Taha, vuruşunda yine Mert Günok'a takıldı. Bu pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda ise Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Taha Balcı, bu kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda ise mücadelenin temposu oldukça düşüktü. Altınordu, zaman zaman 2. gol için Fenerbahçe üzerinde baskı kurmak istese de ilk yarıdaki pozisyonları üretmekte zorlandı. Fenerbahçe'deyse işler, Diego-Alper Potuk değişikliği ile değişti. Oyuna ciddi bir dinamizm getiren Alper, galibiyet golünün de mimarı oldu.

Dakikalar 80'i gösterirken orta sahadan aldığı topla hareketlenen Alper Potuk, Altınordu savunmasından 3 kişiyi geçti ve çizgiye inerek ortasını yaptı. Orada tehlikeyi önlemek isteyen Yusuf Abdioğlu, ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gol, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında ise başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 4 maçında Altınordu'yu 2-1 yenerek, 7 puana yükseldi ve grup lideri Kayserispor'la puanını eşitledi. Altınordu ise 4 puanda kaldı.