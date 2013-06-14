Emre: Aykut Hoca’yla yollarımız kesişebilir

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, görevden ayrılan Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ileride tekrar yollarının kesişebileceğini söyledi.



Altınordu Kulübü'nü ziyaret eden Fenerbahçe futbolcusu Emre Belözoğlu'nun, genç futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun ziyarette yaptığı açıklamada, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Türkiye’de bir kulübe yetiştirici kimliği kazandırmaya çalışan rol modellerden biri olduğunu kaydetti. Özkan'ın İzmir’de kısa sürede inanılmaz işler yaptığını gördüğünü bildiren Emre, "Altınordu’nun Türk futbolunda önemli bir noktaya geleceğine eminim. Bu çalışmaları gördükçe Türk futbolunun önünün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Emre, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın çok değerli bir insan olduğunu ve gidişine herkesin üzüldüğünü belirterek, "Ona olan sevgimin farkındaydı ve birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluydum. Aslında benim de beklemediğim bir ayrılık oldu. Futbolda ne yazık ki böyle ayrılıklar yaşanıyor. Fakat bu bir bayrak yarışıdır ve asıl olan Fenerbahçe'dir. Aykut hoca, kulübümüzün efsane oyuncusudur. Fenerbahçe’nin başında en fazla maça çıkan teknik direktördür. Futbolcu ve teknik direktör olarak tarihe geçmek kolay değildir. Daha uzun süre teknik direktörlük yapacağı için Fenerbahçe ile yollarının bir gün mutlaka yeniden kesişeceğini düşünüyorum. Sayın başkanımız, yabancı ya da yerli teknik adam tercihi konusunda ise en doğru kararı verecektir. Bu kadroyu en iyi şekilde sahaya sürecek hocanın tercihini yönetimimiz yapacaktır. Bu konuda taraftarımızın içi rahat olsun" dedi.



‘Salih Uçan çok önemli değer'



Salih Uçan’ı keşfedip yetiştiren Seyit Mehmet Özkan, Zafer Bilgetay, Hüseyin Eroğlu ve teknik ekipteki herkese teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Salih’in buradaki kariyerinden sonra Avrupa’da ülkemizi temsil edecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce zeki, ahlaklı ve çalışkan bir oyuncu. Hangi değerleri temsil ettiğinin de bilincinde. Geniş kadroları olan büyük takımlarda görev almak kolay değildir. Salih’in geçtiği yollardan geçtiğim için elimden geldiğince ona destek oluyorum. Salih, Türk futbolu için çok önemli bir değer" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, yeni oyuncuları Alves'in çok değerli olduğunu belirterek, "Geçen sezon 60’ın üzerinde maç oynadık. Bu nedenle kadromuzun geniş olması büyük avantaj. Yönetim kurulumuz, transferde önemli çalışmalar yapıyor ancak resmiyet kazanmadan bir şey söylemem yanlış olur. Kısa süre içinde isimler netleşecek ve yine güçlü bir kadroyla yola çıkacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe’nin adının geçtiği her yerde iddianın olduğunu bildiren Emre Belözoğlu, "Önümüzdeki sezon da önemli hedeflerimiz var. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, bunların sadece ikisi. Ancak Avrupa’da yakaladığımız başarıyı da geliştirmek zorundayız. Fenerbahçe için UEFA Kupası finali, bu hedeflerin arasında yer alıyor. İşte bu üç hedefe, güçlü ve geniş bir kadro yapısıyla ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



'Yaşadıklarımız bizi demotive ediyor'



Emre Belözoğlu, Türk futbolunda son 3 sezondur her yaz başka bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Kulübümüz, bu konularda gerekli savunmayı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Yaşadıklarımız, bizleri de motive ediyor. Yeni sezona tüm bu sıkıntıları geride bırakmış bir kulüp olarak gireceğiz. Taraftarlarımızın bize verdiği destek, ayakta durmamızın nedenidir. Zaten onlar her zaman bizlerin arkasında durdu. Yeni sezon da onlara şampiyonluklar kupalar hediye etmek istiyoruz. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layıklar.

Süper Kupa’nın yurtdışında oynanması çok doğru bir karar olduğunu kaydeden Emre, "Umarım kazananın kaybedeni teselli edeceği, kaybedenin ise kazananı tebrik edeceği güzel bir karşılaşma yaşanır. Ben de sakatlığımın tedavisinde önemli yol aldım. Son 5 maçı ağrılarla oynadım. 10-15 gün daha hem tedavi hem de çalışmalarım devam edecek, sonrasında da sezona en iyi şekilde gireceğim." diye konuştu.