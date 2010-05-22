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Emre Aydın'a pet şişeli protesto

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin geleneksel 'Bahar Şenliği'nde sahne alan Emre Aydın, sahneye geç çıkınca önce alkışlara protesto edildi sonra da sahneye pet ş

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) geleneksel 'Bahar Şenliği' etkinlikleri çerçevesinde Van'a gelen ünlü sanatçı Emre Aydın, sahneye geç çıkınca önce alkışlara protesto edildi sonra da sahneye pet şişeleri fırlatıldı.


Konser, kapalı spor salonunda yapıldı ve girişte sürekli izdiham yaşandı. Büyük bir sabırsızlıkla Aydın'ın sahneye çıkmasını bekleyen gençler, verilen zamanda konser başlamayınca ilk önce alkışlı protesto ettiler, ardından da platformu pet şişe yağmuruna tuttular. Grubun önünde bulunanlar ise pet şişe yağmuru sırasında ıslanmamak için montları ile kendilerini korumaya çalıştılar. Görevliler kısa sürede sahneyi temizledikten sonra, ıslık ve alkışlar arasında sahneye çıkan Aydın, performansıyla büyük alkış aldı. Aydın'ın sahne almasıyla kısa süreli gerginlik yerini eğlenceye bıraktı.


Konser esnasında ise Aydın, kampus içerisinde aşırı kalabalıktan dolayı konserin verileceği alana geç geldiğini ve bu sebepten dolayı sahneye geç çıkabildiğini savunarak özür diledi. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Emre Aydın, alkışlar ve ıslıklar arasında sahneden ayrıldı.

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