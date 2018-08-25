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Kültür-Sanat

Emre Aydın, yayla şenliğinde coşturdu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Toroslar Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yayla şenliklerinde sahne alan Emre Aydın, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı

25 Ağustos 2018 19:24

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Toroslar Belediyesi\'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yayla şenliklerinde sahne alan Emre Aydın, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Ayvagediği Mahallesi\'nde bulunan futbol sahasındaki konsere Belediye Başkanı Hamit Tuna, eşi Aydan Tuna ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkanı Hamit Tuna, ağustos ayının Türk milleti adına zaferler ayı olduğunu belirterek, \"Yayla şenliklerimiz ile amacımız; hem tarihimizi ve kültürümüzü dillendirmek, hem atalarımızın kazanmış olduğu şanlı zaferleri genç neslin belleklerine kazımak hem de millet olarak aidiyet duygusunu daha da arttırmaktır\" dedi.
Konuşmaların ardından şarkıcı Emre Aydın havai fişek gösterileri arasında sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ayvagediği\'nde unutulmaz bir gece yaşatan Emre Aydın\'a Başkan Tuna çiçek ve üzerinde Toroslar Belediyesi\'nin logosu bulunan çini işlemeli kahve fincanı armağan etti.

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