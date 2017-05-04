Emre Aydın: Kendi kategorimde starım

Şarkıcı Emre Aydın, kendisine sorulan "Kendinizi star olarak görüyor musunuz?" sorusuna, "Kendi kategorimde star olarak görüyorum" cevabını verdi.

"Müslüm Gürses’in en iyi şarkıcı olduğunu düşünebilirim. Tom Wait’i çok sevebilirim. Şarkının duygusunu en iyi veren şarkıcı iyi şarkıcıdır" diyen Aydın'ın Türkiye gazetesinden Kübra Şafak'ın sorularına verdiği yanıtların ilgili bölümü şöyle:

İlk ünlü olduğunuzu nasıl anladınız?



Konserlerim kalabalık geçmeye başlayınca. Fazladan akrabalarım oldu.

Sanat hayatınız boyunca kimlerden destek aldınız? Eğitim aldığınız birileri var mı?

Gitar hocam vardı ondan gitar dersi aldım. Müzik hocamdan nota ve solfej dersi aldım. Annemden çok destek aldım. Annem, benim ilk bir şarkıcı olacağıma inanıp beni yönlendirdi.

Size göre Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şarkıcıları kimler?

Çok göreceli bir kavramdır. Ses aralığı çok yüksek şarkıcılar basın tarafından çok iyi gibi lanse edilir. Döneme göre değişir. Müslüm Gürses’in en iyi şarkıcı olduğunu düşünebilirim. Tom Wait’i çok sevebilirim değişir. Şarkının duygusunu en iyi veren şarkıcı iyi şarkıcıdır.



Dünya starı olmak istediniz mi? Çaba gösterdiniz mi bunun için?

Dünya starı olmak için hiç çaba göstermedim.



Yaptığınız şarkıları ilk kime dinletiyorsunuz?



Genellikle kim düzenleyecekse ilk ona dinletiyorum.



Size rock’çı deniyor ama siz ben rock’çı değilim diyorsunuz. Sizin türünüz ne?



Pop rock benim türüm. O bir türlü oturamadı yıllar içinde. Ben protest müzik yapmıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben rock vokal değilim. Ama o kültürden geldiğim için yakın soundlar kullanıyorum.

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