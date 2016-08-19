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Emre Aydın evleniyor

Emre Aydın ile nişanlısı Eda Köksal iki düğün töreni yapacak

19 Ağustos 2016 10:26

Rock’çı Emre Aydın, iç mimar nişanlısı Eda Köksal’la pazar günü evleniyor. 

Çift, gelinin memleketi Ordu’da düzenlenecek merasimle nikâh defterine imza atacak. Aydın ve Köksal, Ordu Doğa Koleji’ndeki nikâhın ardından İstanbul’daki yakınları ve arkadaşları için 9 Eylül’de Şile’de de bir düğün yapacak.

Emre Aydın, iç mimar Eda Köksal’la iki yıl önce evini dekore ettirmek istediğinde tanışmıştı. Ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladığı Köksal’a yönetmenliğini üstlendiği “Cinni: Uyanış” adlı korku filminde de başrol oynattı. Eda Köksal ayrıca Emre Aydın’ın “Buralar Yalan” klibinde rol aldı.

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