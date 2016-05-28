Emre Aydın 1 yılda 12 kilo aldı

Emre Aydın’ın yönettiği ‘Cinni: Uyanış’ adlı korku filminin galası Nişantaşı City’s’de yapıldı.Gala'da Emre Aydın’ın 1 yıl içinde 12 kilo aldığı da görüldü.

Daha önce klip yönetmenliği yapan şarkıcı Emre Aydın’ın ilk uzun metraj film çalışması olan “Cinni: Uyanış” vizyona girdi. Ünlü şarkıcı, filmin özel gösterimi için önceki akşamNişantaşı City’s’de basın mensuplarının karşısına geçti. Şarkıcı, gecede kardeşi Yiğit, annesi Nermin ve babası Şaban Aydın yalnız bırakmadı.

Filmiyle ilgili konuşan Emre Aydın, “Türkler korku filmi yapamaz sözleri bana aptalca geliyor, biz Türkler her projeyi başarılı ve özverili şekilde tamamlayabiliriz” dedi.