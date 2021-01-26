Emre Aşık ve Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası yine ertelendi

Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık’ın boşanma davası dün görüldü. Yağmur Aşık duruşmaya sevgilisiyle katıldı. Emre Aşık, “Yağmur Hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum” dedi.Mahkeme tanıkların dinlenmesi için mahkemeyi erteledi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık ile davalı-karşı davacı Yağmur Aşık avukatlarıyla birlikte katıldı. Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi:

“Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. ‘Ne koparabilirsem kârdır’ anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık, daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır.”

Emre Aşık’ın ifadesinin ardından söz alan Yağmur Aşık ise çocuklarının velayetinin tedbiren kendisine verilmesini talep etti. Yağmur Aşık’ın velayet talebini reddeden mahkeme, Emre Aşık’ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan önce Yağmur Aşık çıktı. Aşık, sevgilisiyle birlikte hızla adliyeden ayrıldı.

Duruşmaya sevgilisi olduğu iddia edilen Beycan Şenürek ile katılan Yağmur Aşık, parmağındaki tektaşla dikkat çekti. Duruşma gizli görüldüğü için Şenürek salon önünde bekledi.