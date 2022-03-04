Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti

Yağmur Sarnıç'ın boşandığı eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, kesinleşen cezanın infazı için cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü. Cinayet planına ilişkin Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Aşık'ın itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşındı. Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Sarnıç ve Sungur hakkındaki ceza onandı. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak. Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.

Avukata tehdit ve hakaretten de ceza aldı

Öte yandan önceki gün Erdi Sungur, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'e tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da ceza aldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Sadıkahmet'e yönelik tehdit ve hakaret suçunu sabit görüp Sungur'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yine sanığın olumsuz geçmişi, kişiliği ve birçok suçtan sabıkalı olması göz önüne alınarak, cezada herhangi bir indirim veya ertelemeye gidilmedi. Bu karara karşı sanığın istinaf mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.