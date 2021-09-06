Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşandı

Eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Çiftin 8 yıl süren evlilikleri boşanmayla noktalandı. Mahkeme üç çocuğun velayetini baba Emre Aşık'a verildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı.

Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık’a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, “Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor” dedi.