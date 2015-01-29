Emre Altuğ'dan oğullarıyla tatil pozu

Kısa süre önce Çağla Şikel’le olan evliliğini sonlandıran Emre Altuğ, oğullarıyla tatile çıkarak, çektiği fotoğrafı Instagram’da “babalar ve oğullar” etiketiyle paylaştı.

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, Kuzey ve Uzay, dün sabah babaları Emre Altuğ’la Kartalkaya’ya gitti. İki kardeş, daha sonra anneleri Çağla Şıkel’le tatile çıkacak.

Çağla Şıkel’le Emre Altuğ boşandı, çocukları “aile tatilleri”ne veda etti. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Şıkel, “Sömestr’de çocuklarınız ve eski eşinizle tatile çıkacak mısınız?” sorusuna “Çocuklar önce babalarıyla tatile gidecek, sonra biz bir şeyler yapacağız” yanıtını vermişti.

Kuzey ve Uzay, dün Emre Altuğ’la birlikte Kartalkaya’ya gitti. Bir arkadaşının da eşlik ettiği Altuğ, yolculuk sırasında çektiği fotoğrafı “babalar” ve “oğullar” hashtag’leriyle Instagram’da paylaştı.