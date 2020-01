Emre Altuğ: Biri karımı elimden alırsa ikisinin de kafasını kırarım

Evliliği hakkında konuşan ünlü şarkıcı Emre Altuğ, “Peki ‘Bir adam karımı elimden alırsa’ diyor musun?” sorusuna “Kesinlikle kafasını kırarım. İkisinin de” yanıtını verdi.

Bir süre önce boşanacakları öne sürülen Emre Altuğ, Elele dergisinin Eylül sayısına Çağla Şikel'le olan evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Sadece Türkiye ’nin değil, dünyanın en güzel kadınlarından biriyle birlikteyim. Karımın her şeyiyle iftihar ediyorum. Her sabah yanında uyandığım için şükrediyorum.” “Çağla ile arkadaş olmamız evliliğimizi acaip zinde tutuyor. Birbirimizi özgür bırakıyoruz” diyen Emre Altuğ, “Peki ‘Bir adam karımı elimden alırsa’ diyor musun?” sorusuna “Kesinlikle kafasını kırarım. İkisinin de” yanıtını verdi. Sonra ekledi: “Çağla’ya aynen şunları söyledim; ‘Artık bir cümlenle adam öldürebilirim. Böyle teslim oldum sana, böyle güvendim. Ağzından çıkan her lafa inanırım.”

Manken Çağla Şikel ile şarkıcı Emre Altuğ ile Ağustos 2008’de evlenmişti. Kasım 2009’da oğulları Kuzey, Mart 2012’de de Uzay dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz kış sık sık çiftin arasının kötü olduğu, boşanacakları iddia edilmişti. Ama hepsi boşa çıktı.