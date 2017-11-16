Emre Akbaba'nın altyapısı Fransa'dan

İSTANBUL / DHA

Milli forma ile çıktığı ilk maçında golünü atan Aytemiz Alanyaspor\'un yıldızı Emre Akbaba, ara transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olacak.

Bu sezon hem attığı goller hem de asistleriyle göz dolduran Emre Akbaba, milli forma ile çıktığı ilk maçında da topu ağlara göndermeyi başardı. Süper Lig\'de sezonun parlayan Türk yıldızlarından olan Emre Akbaba, Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı 11 maçta 5 gol, 4 asist yaptı.

Fransa doğumlu olan genç oyuncu, futbola da doğduğu şehir olan Montfermeil\'in takımında başladı. 2012 yılında Türkiye\'ye gelerek Antalyaspor\'un altyapısında forma şansı bulan Emre, daha sonra ise şehrin diğer takımı Aytemiz Alanyaspor\'a imza attı.

Aytemiz Alanyaspor\'un, PTT 1. Lig\'den Süper Lig\'e yükselmesinde önemli rol oynayan genç yıldız, iki sezondur gösterdiği başarılı performansının ödülünü milli formayı kaparak aldı.

TOPLA İLK KEZ BULUŞTU GOLÜNÜ ATTI!

Milli takımımızın, Arnavutluk ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk kez Milli forma heyecanı yaşayan Emre Akbaba, 60. dakikada oyuna girdi ve aynı dakika içinde topla ilk kez buluşmasında golünü atmayı başardı.

GALATASARAY PEŞİNDE

Bu sezon yıldızını iyice parlatan Emre Akbaba, Süper Lig\'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray\'ın da dikkatini çekti. Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Sarı-kırmızılı yönetim, teknik kadronun da olumlu rapor verdiği Emre için, Aytemiz Alanyaspor\'un kapısını çalacak. Galatasaray\'ın bu transferde takas yoluna gitmek isteyeceği de iddia ediliyor.

