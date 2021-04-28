Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u tek golle mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ömer Bayram, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba karşılaşmayı yorumladı. Maçtaki tek golü kaydeden Emre Akbaba, "İnşallah şampiyon oluruz da bu goller hep hatırlanır" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular mücadele sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Ömer Bayram, "Böyle zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Antalya maçında da hemen hemen aynı oynadık. Baskılı oynadık. Top bizdeydi. Onların sahasında oynadık. İlk devre hemen gol bulmak istedik. Son dakikalara konsantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik. Bu gol bir Emre Akbaba klasiği oldu" dedi.

Takımına galibiyeti getiren golün sahibi Emre Akbaba ise, "Şampiyon olursak bu goller hep hatırlanacak. İnşallah oluruz da bu goller hep hatırlanır" şeklinde konuştu

Konyaspor maçını kazanmanın önemini vurgulayan Halil Dervişoğlu, "Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız. Her santrfor kendisine baskı kurar gol atmak için. Daha önemli olan maçı kazanmamız. Bunu yaptık. Sonraki maçlarda daha etkili olup kazanacağız" ifadelerini kullandı.