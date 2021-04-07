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Spor

Emre Akbaba'dan sözleşme tepkisi: Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası

07 Nisan 2021 14:50

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akbaba, "Emre Akbaba'dan sözleşme tepkisi: Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası" diye yazdı.

Emre Akbaba Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım."

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