Emre Akbaba'nın imza parası talebi, yönetime geri adım attırdı

Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden henüz bir sonuç alamadı. Akbaba'nın, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamak için 500 bin euro imza parası talep ettiği ifade edildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklif eden Galatasaray yönetimi, milli oyuncunun 500 bin euroluk imza parası talebi karşısında geri adım attı ve görüşmeleri bir süreliğine durdurdu.

Habere göre Galatasaray, Emre Akbaba'nın sezonun geri kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre teklini tekrar gündeme getirecek.

Emre Akbaba 2018-2019 sezonu başında imzaladığı sözleşmesine göre her sezon 1.75 milyon euro kazanıyordu.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Emre Akbaba, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.