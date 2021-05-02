Emre Akbaba attı; Süper Lig gol rekoru kırıldı

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Emre Akbaba, 53. dakikada takımını 2-0 öne geçirirdi ve bu golle Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Mücadelenin kazananı, 2-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ve 53'te Emre Akbaba kaydetti.

Süper Lig gol rekoru

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta Süper Lig rekoru geldi. Emre Akbaba, Galatasaray'ı Gençlerbirliği karşısında 2-0 öne geçirirken; ligde bu sezon 1033'üncü gol geldi ve Süper Lig tarihinin en fazla gol atılan sezonuna ulaşıldı.

Son haftaların formda ismi Emre Akbaba, son 6 maçta 4. golünü attı. Emre Akbaba, Gençlerbirliği maçından önce Rizespor, Trabzonspor ve Konyaspor ağlarını da havalandırmıştı.