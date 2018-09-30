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Spor

Emre Akbaba ameliyat oldu

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın B

30 Eylül 2018 16:27

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat oldu. 
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
\"BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba\'ya kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir.\"

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