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Emrah'ın dizisi başlayamadan sona erdi

Emrah, parasını peşin olarak ödemeyen yapım şirketiyle anlaşmazlığa düştü ve çekimleri devam eden diziden ayrıldı

02 Haziran 2015 15:14

Star TV ekranında Haziran ayında ekrana gelmesi planlanan "Unutmadım" adlı dizide başrol oynayacak Emrah'ın projeden ayrıldığı açıklandı. Yapımcılığını Gold filmin üstleneceği dizinin Haziran ayında ekranlarda olması planlanıyordu. Gold Film tarafından yapılan açıklamada, başrol oyuncularından Emrah Erdoğan'ın, Gold filmle senelerdir ödün vermediği iş prensibiyle ilgili ters düşmesinden dolayı yollarını ayırdığı ifade edildi.

Açıklamada, projeye bu şekilde devam edilemeyeceği belirtilerek "Kısa sürede büyük emekler harcayan ekibimiz ve diğer oyuncularımıza teşekkür ederiz" denildi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Emrah'ın yatırımlara ve birikimlere önem verdiği eskiden beri biliniyor. Emrah'ın yapım şirketiyle olan anlaşmazlığının temelinde de yine para konusu yattığı konuşuluyor. Emrah, parasını peşin olarak ödemeyen yapım şirketiyle anlaşmazlığa düştü ve çekimleri devam eden diziden ayrıldı.

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