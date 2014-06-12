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Kültür-Sanat

Emrah Serbest’ten yeni roman

Behzat Ç. dizisinin yazarı, yeni romanıyla edebiyat severlerle buluşmaya hazırlanıyor

12 Haziran 2014 17:25

Bir Ankara polisiyesi olan Behzat Ç. dizisinden sonra yazdığı Hikayem Paramparça adlı romanıyla geniş kitlelere ulaşan Emrah Serbest’in yeni romanı Deliduman, 20 Haziranda okuyucuyla buluşacak.

Serbest’in yazdığı Deliduman, dermansız ve güdük bir ilçeden haykırmaya başlıyor, İstanbul’a uzanıyor. Çocukluğumuzun, hatıralarımızın ve bütün sokaklarımızın üzerinden dangır dungur geçen imar ve para iştahına lanet! Riyakâr dünyaya, Allahsız sermayeye, martılara, küçük bir kızın kalbini kıranlara isyan ediyor. Barikatların arkasında, soluk soluğa, yapayalnız, erken kaybeden bir delidumanın öfkesini çemkiriyor.

 

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