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Emrah Serbes'in yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)

EŞİ VE KIZININ YANINA DEFNEDİLDİ İzmir -  Aydın Otoyolu'nda geçen 22  Eylül'de meydana gelen, yazar ve senarist  Emrah Serbes'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastane

04 Ekim 2017 21:08

EŞİ VE KIZININ YANINA DEFNEDİLDİ
İzmir -  Aydın Otoyolu\'nda geçen 22  Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist  Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 51 yaşındaki Nilgün Özçelik son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan cenazesi alınan Özçelik, Manisa\'nın Soma İlçesi\'ne getirildi. Özçelik için Emir Hacı Hıdır Bey Camii\'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye aileden geriye kalan tek kişi Ahmet Özçelik ile yakınları katıldı. Özçelik için helallik alınırken, oğlu Ahmet Özçelik\'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi Çaltılık Mezarlığı\'na getirildi. Nilgün Özçelik, yine aynı kazada hayatını kaybeden çok sevdiği eşi emekli tapu kadastro memuru Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in yanına defnedildi. Annesini, babasıyla kardeşinin yanındaki mezara koyan Ahmet Özçelik, burada gözyaşlarına boğuldu.
KAZAYI KAHVALTIDA ÖĞRENMİŞ
Öte yandan Maltepe Üniversitesi\'nde öğrenci olan 23 yaşındaki Ahmet Özçelik\'in kazayı kahvaltı yaparken öğrendiği öğrenildi. Annesi, babası ve kız kardeşini tatil için uğurlayan Özçelik\'in işleri nedeniyle ailesiyle birlikte gitmediği belirtildi. Ahmet Özçelik, ailesinin mezarına su döktükten sonra mezarlıktan ayrıldı.
Mehmet CANDAN - Serkan ÖZDEMİR - Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)

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