Emrah Serbes'in karıştığı ölümlü kazada ilk tanık ifadesi ortaya çıktı

Behzat C.’nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası ilk tanık ifadesi ortaya çıktı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada görgü tanığı arabanın içerisinde viski şişesi ve bira kutuları gördüğünü belirtti.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kazadan sonra araçları kaldırmaya gelen çekicinin şoförü S.D, tanık olarak ifade verdi. S.D., ifadesinde şunları söyledi:

"34 NT 5005' plakalı araç şarampole yan yatmış vaziyetteydi. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra aracı dört teker üzerine çevirdik. O esnada bir adet viski şişesi ile üç adet bira kutusu gördüm. Bu içkilerin aracı çevirince içinden düşüp düşmediğini bilmiyorum, fark etmedim. Aracı çekiciye yükledim ve otoparka getirip indirdim. Otoparkta aracın yanında bulunan bira kutusu aracın içinden düşüp düşmediğini görmedim. Aracın yanında bulunan bira kutusu ile kaza yerinde gördüğüm bira kutuları aynı marka ve aynı renkteydi. Benim bilgim ve gördüm bundan ibarettir."

Ne olmuştu?

İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül'de gerçekleşen ve aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Emrah Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru, aracı kendisinin kullandığını söylemiş, ardından tutuklanmıştı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün Doğru olmadığı yönündeki şüphe üzerine soruşturma başlatmış, Doğru’nun vücudundaki emniyet kemeri izlerinin tespiti ve hava yastıklarındaki kan ve doku örneklerinin karşılaştırılması için 27 Eylül'de İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti. Doğru’nun kan, idrar ve saç örneklerinin tespitiyle birlikte, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin de yapılması talep edilmişti.

Emrah Serbes 28 Eylül’de Twitter hesabından açıklama yaparak, aracı kendisinin kullandığını ve teslim olacağını yazmıştı. Serbes'in itirafı ve tutuklanmasının ardından otomobilde yolcu olduğu belirlenen Kenan Doğru, Buca Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

Nilgün Özçelik yoğun bakımda

Kazada diğer araçtaki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Torbalı Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise halen yoğun bakımda.