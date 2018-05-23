Emrah Serbes'in davasında bilirkişi raporu: Yeşil reçeteli ilacın etkisinde olabilir

Aydın- İzmir yolunda kazada, aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.' filminin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Serbes'in sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen, sara tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisinde olabileceği belirtildi. Ayrıca, kaza sırasında, Serbes yönetimindeki otomobilin hızının 130 kilometrenin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Senaristi, yazar Emrah Serbes'in İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında karıştığı ve kazayla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi mahkemeye ulaştı. Kazada babasını, annesini ve kız kardeşin yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3, Erciyes Üniversitesi'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi.

Ayrıca kaza sırasında Serbes'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğu da değerlendirilen raporda, şöyle denildi:

"Somut olayda iddialar sanığın alkollü şekilde araç kullandığı yönündedir. Bu konuda tanık anlatımları da söz konusudur. Her ne kadar bu konu şüpheye yer bırakmayacak biçimde sübuta ermiş olmasa da sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir. Sanık sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullanmaktadır. Olayın adli tıp açısından yapılan değerlendirmesinde ilacın sürüş yeteneğini olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Sanığın olay anında bu ilacı kullanmakta olduğu hususu da sübuta ermiştir. Öte yandan, adli tıp açısından yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir. Gerek teorik açıdan gerekse Yargıtay'ın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde değerlendirildiğinde sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir."

Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, hazırlanan bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Emrah Serbes'in 24 Mayıs Perşembe günü ikinci kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.