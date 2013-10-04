Emrah Serbes'e Başbakan'a hakaretten dava açıldı, 12 yıl hapsi isteniyor

Yazar Emrah Serbes hakkında bir televizyon programında 1 Mayıs olaylarını değerlendirirken Başbakan Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davada Serbes hakkında, her bir mağdur için ayrı ceza kurulması istendi.

Serbes: İroni yaptım

Esra Alus’un Milliyet’teki haberine göre, Serbes hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturmanın BİMER’e iletilen e-posta gönderisinin işleme konulmasının ardından başladığı belirtildi. Serbes’in, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın İstanbul Valiliği’nin Taksim’in kutlamaların dışında tutulması kararını televizyonda eleştirdiği kaydedilen iddianamede Serbes’in söylemlerinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu ile TCK’nın 301. maddesi kapsamına girdiği öne sürülerek şikâyette bulunulduğunu ifade edildi.

Emrah Serbes’in soruşturma sırasında verdiği ifade de iddianamede özet olarak yer aldı. Serbes’in ifadesinde, “1 Mayıs 2013’te mülki amirlik tarafından izin verilmememisine rağmen göstericilerin Taksim’e yürümek istediğini, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazlı, tazyikli suyla eylemcilerin Taksim’e çıkarılmadığını, 17 yaşındaki bir genç kızın başına isabet eden gaz kapsülü sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını, olayların başlangıcında duyarlı bir vatandaş, bir yazar olarak 1 Mayıs gösterilerine katıldığını söylediği” aktarıldı.