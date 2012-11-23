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Kültür-Sanat

Emrah Serbes kimdir?

1981 Emrah Serbes, uzun süren bir öğrencilik hayatının ardından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

23 Kasım 2012 11:01

 

Birgün gazetesi için söyleşiler yapan Emrah Serbes Radikal 2'de tiyatro eleştirileri de yazdı. Meslek hayatına Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaparak devam etti. Düzenli olarak  Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile birlikte gerçekleştirdikleri söyleşileri  "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı. "Her Temas İz Bırakır" adlı ilk romanı ve "Son Hafriyat" isimli ikinci romanı İletişim yayınlarından yayınlandı. 
 
Yazarın ilk öykü kitabı "Erken Kaybedenler", Haziran 2009 itibariyle kitapçı raflarındaki yerini aldı. Serbes daha sonra polisiye eserlere yöneldi. Serbes, güncel siyasi gelişmeleri de ele alan ve sert mesajar veren Behzat Ç. Seni kalbime gömdüm adlı polisiye dizinin senaristliğini yapmaktadır. 

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