Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu

İzmir-Aydın otoyolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olan Emrah Serbes hakkında istenen ceza belli oldu. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırlanan fezleke, İzmir'de iddianameye dönüştürülürken; Serbes hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay yerinden kaçtı, suçu arkadaşı üstlendi, sosyal medyada "itiraf mektubu" yayınladı

22 Eylül, saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil arkadan gelerek İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında, kazadan 12 sonra yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklanmış, Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes şse kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden "itiraf mektubu" paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıklamıştı.

Torbalı Adliyesi'ne gelerek suçunu itiraf eden Serbes, ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Doğru ise tahliye edilmişti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Raporda Serbes'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer almıştı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklenmişti.

Suçu üstlenen Doğru hakkında da 2 yıl hapis istemi

Yazar Emrah Serbest'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı fezlekeyi bir süre önce İzmirCumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında, iddianame hazırlanıp, mahkemeye gönderildi. İddianamede, Emrah Serbes için 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan', 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu arada Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de suç üstlenmekten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın hangi mahkemede görüleceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.