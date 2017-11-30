Emrah Serbes hakkında istenen ceza belli oldu

İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yazar Emrah Serbes hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Savcılık Emrah Serbes’in “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebeb olmak” suçundan cezalandırılması talebiyle fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerindeki incelemesini tamamladıktan sonra fezleke iddianameye dönüşecek ve Serbes hakkında dava açılacak. Serbes’in suçu ağır ceza kapsamında olduğu, Torbalı’da da ağır ceza mahkemesi olmadığı için iddianameyi İzmir Başsavcılığı hazırlayacak.

22.5 yıla kadar ceza alabilir

Fezlekede Serbes’in TCK’nın 85-2’inci maddesi (Bilinçli taksirle adam öldürmek) suçundan cezalandırılması isteniyor. İlgili maddelere göre de ceza yarı orana kadar artırılabiliyor. İddianame fezleke doğrultusunda hazırlandığında Serbes 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Arkadaşı da sanık

Fezlekede kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de TCK 270. madde gereğince (suç üstlenmek) 2 yıla kadar hapis isteniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağı incelemenin ardından fezleke iddianameye dönüşecek.

Ne olmuştu?

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, olaydan yaklaşık bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.