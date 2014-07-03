Emrah Serbes: CNNTürk'e penguen kasetini vereni bulmaya geldim

"Behzat Ç." dizisini senaristi, yazar Emrah Serbes “CNN Türk yayınını 31 Mayıs 2013 akşamı penguen belgeselini öneren arkadaşı bulmak tanışmak için kabul ettim" dedi.

CNN Türk'te Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk oldu. Serbes, canlı yayında CNNTürk'e yönelttiği eleştiri sosyal medyada büyük yankı buldu.

Serbes, canlı yayında "Neden bizi tercih ettin" sorusuna "Çünkü burada merak ettiğim bazı insanlar var. O merak ettiğim insanların başında da özellikle 31 Mayıs 2013 gecesi elinde penguen belgeseliyle haber müdürünün odasına girip, "Müdürüm, böyle bir belgesel var acaba bunu mu taksak?" diyen adam. Onu mesela çok merak ediyordum. Az evvel de dolaştım acaba kim diye. Birden milletin masasına çöküyorum, ‘Sen misin’ diyorum. ‘Abi valla ben değilim’ diyor. İşte o yüzden geldim. Söylemem gereken şeyler olur diye geldim. CNN Türk yayınını 31 Mayıs 2013 akşamı penguen belgeselini öneren arkadaşı bulmak tanışmak için kabul ettim" dedi.

Serbes, Başbakan Erdoğan hakkında da sert eleştirilerde bulundu.

Emrah Serbes, sunucu Mesut Yar'ın kendisine "Öfkeli misindir gerçek hayatta?" sorusuna verdiği cevapta, gündeme ilişkin eleştiriler getirerek, “İnsan haksızlığa karşı öfkeli olur” dedi ve Başbakan Erdoğan'ı, 2001 yılında, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i protesto etmek amacıyla yazar kasa atılması karşısındaki davranışını örnek göstererek eleştirdi.

"Bu son dönemde Türkiye 'de olanlar, hükümetin iktidarın hali bizi de öfkeli bir hale getirdi. O ‘yorgun demokrat’ dönemi bitti artık ‘çılgın demokrat’ dönemi başladı bile" diyen Serbes sözlerine şöyle devam etti:

"Tanıl Bora'nın bir sözü vardı, adaletin ne olduğu konusunda sabaha kadar tartışabiliriz ama adaletsizliği gördüğümüz anda tanırız. Deriz ki ya işte burada adaletsiz bir durum var. Bu ülkede de maalesef böyle var, hem de çok var. Ben Başbakan olsam yüz tane korumayla markete dalıp çoluğu çocuğu tokatlamam. Bir kere her şeyden önce bu ayıptır. Yani buna ihtiyacın mı var? Bu ayıptır. Bir kere baştan efendi olmak lazım, beyefendi olmak lazım, kucaklayıcı olmak lazım. Mesela görüşlerine katılırsın katılmazsın Bülent Ecevit'i düşün. Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlattılar. Patır kütür dağıldı yani yazarkasa. Bülent Ecevit ne yaptı, kasaya baktı, ondan sonra yürüdü makam aracına, bindi gitti. Şimdi ben düşünüyorum bugünkü Başbakan'a es kaza yazarkasa fırlatsa birisi dönecek uçan tekme atacak demek ki, vatandaşa ‘aduket’ çekecek, bu derece... Buna ne gerek var?

Yani şunu istiyor, herkes ondan korksun. Ya kardeşim bak bu ülkenin gençleri senden korkmuyor, ben 33 yaşına geldim ben de korkmuyorum. Ve de korkmayacağız. İstediğiniz zulmü yapın gözlerimizde korkuyu göremeyeceksiniz. Asla.

Yani böyle Tayyip Erdoğan ve diktasının böyle bir şeyi var, belli bir zulüm yapacaklar, herkesi sindirecekler, korkutacaklar, böyle ucuz kabadayılıklar yapacaklar, siz öyle ucuz kabadayıysanız ben de Behzat Ç.'nin yazarıyım. Doktor değiliz belki ama hastamız çok..."