Emrah Serbes: Bu konuyu bira içerken konuşalım



T24 - Yeşilay Başkanı Muharrem Balcı'nın "kötü örnek" dediği Behzat Ç. karakterinin yaratıcısı Emrah Serbes'ten cevap: Balcı gelsin, bu konuyu Kazan'da bira içerek konuşalım.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberi şöyle:

Ankara Cinayet Bürosu Amiri Behzat Ç. televizyon tarihinin belki de en çok eleştiri alan karakteri.

Star TV'de yayınlanan dizinin başrolündeki polis, içki içiyor, küfür ediyor, arada sırada toplumun hassasiyetlerine dokunuyor. Dolayısıyla da dizide olduğu gibi gerçek hayatta da başı dertten kurtulmuyor.

Kanal, Behzat Ç. yüzünden Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) uyarı üstüne uyarı aldı. Gerekçe bazen "kötü Türkçe ve argo" bazen de "alkol kullanımı" oldu.

Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu hakkında da "Bütün malları da güvenlik yapıyorlar" dediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Dizinin bu repliğini "aşağılama" olarak kabul eden bir güvenlik görevlisi Kars Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulununca, "hakaretten" başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son tepki Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Muharrem Balcı'dan geldi:

Suçlularla mücadele eden polis topluma örnektir. Ancak bir dizideki kahraman devamlı alkol kullanıyor. Elinden içki şişesi düşmeyen bir polisin kahraman olarak lanse edilmesi, toplumumuza örnek olarak sunulamaz, bu tam bir aymazlıktır. Böyle mi gençlere örnek oluyorlar? Vicdanını örnek alsınlar

Biz de karakterin yaratıcısı ve dizinin senaristlerinden Emrah Serbes'e sorduk:

Behzat Ç. topluma ve gençlere örnek bir karakter olarak mı düşünüldü? Kahraman olarak mı lanse ediliyor?

"Başkan yanlış anlamış diyerek söze başlayan Serbes, "Kahraman olmak, örnek olmak gibi bir derdi yok Behzat Ç.'nin" dedi.

"Karakteri kendi doğallığında anlatıyoruz, Behzat Ç. böyle, olduğu gibi bir karakter. Dizide 'içki içmesini pavyona gitmesini örnek alın' diye bir alt metin de yok zaten. Bir örnek davranış aranıyorsa; vicdanı, başkaldıran, amirlerine karşı gelebilen tavırları örnek alınsın. Biz bir karakteri doğallığıyla, zaaflarıyla yansıttık."

Serbes, Yeşilay Başkanı Balcı'ya da bir davette bulundu: Kendisini Kazan birahanesine davet ediyorum, bu konuyu bira içip tartışalım.





