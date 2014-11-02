Emrah oğluna 'Elyesa' adını verdi

Geçen haziranda nikah masasına oturan Emrah-Sibel Erdoğan Kirer çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Çift, önümüzdeki günlerde doğması beklenen minik oğullarının adına da karar verdi. Ünlü şarkıcı, oğluna babası Elyesa’nın adını verecek.

Elyesa isminin anlamı nedir

Elyesa, Kur'an´da adı geçen peygamberlerdendir. İlyas peygamberden sonra gelmektedir.

Eski Ahit'te İlyas'ın çağdaşı olduğu belirtilen Elyasa'nın, İlyas göğe yükselirken onun ruhundan pay istediğine, İlyas'ın yükselmesiyle birlikte, düşen cübbesini alarak, bu güce eriştiğine inanılır. Bundan sonra Elyasa'nın, bir ölüyü dirilttiğinden; kendisiyle kel kafalı diyerek dalga geçen çocukları lanetlediğinden bahsedilir. Eski Ahit'te Elişa ismiyle anılan Elyasa'nın mezar ve türbesinin Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde olduğu sanılmaktadır.