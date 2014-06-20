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Emrah nikah masasına oturdu

Emrah ve Sibel Kirer, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı

20 Haziran 2014 09:51

Uzun süredir aşk yaşayan Emrah ve Sibel Kirer, 16 Haziran’da İstanbul Conrad Hotel’in panoramik terasında düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Çiftin nikâhını Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Kirer’in kuzeni Hakan Urfalı ile Emrah’ın kuzeni Uğur Selçuk Türker yaptı.

Törene Ahmet San, Faruk Turgut, Vahit Yıldız, Bülent Seyhan gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı.

Emrah, Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan’ın imzasını taşıyan bir damatlığı tercih ederken, Sibel Kirer kendi tasarladığı gelinliği giydi.

Nikâh töreni, Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’ın geleneksel bir adetle Kuran’ı Kerim’i çifte yedi kere öptürmesiyle başladı.

 

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