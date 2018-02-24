Emrah, konser ücretini Bitcoin olarak istedi

Twitter ve Facebook’tan hisse alan Emrah’ın, konser ve reklam teklifleri karşılığında firmalardan ücret olarak Bitcoin istediği öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sayfalarından hisse alan oyuncu, Bitcoin üzerinden hatırı sayılır bir yatırıma sahip.

Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulan Emrah’ın, geçtiğimiz günlerde yurt dışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği iddia edildi.